محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع بلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة تفقدية، اليوم، بشوارع مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار بإعتباره محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، واطمأن المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وشارع الشيخ عمر المؤدي الي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي

وشدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وسيراً على الأقدام.. إنتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة القيصارية بإستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نفذت 1243 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء، مشيراً إلى تنفيذ 151 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 22 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 34 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 14 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 13 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و29 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 122 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و858 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية ..