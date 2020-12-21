محافظ الشرقية في زيارة مفاجئة لمخابز بلبيس للاطمئنان على جودة الرغيف

تفقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة كفر الزقازيق بحري بمدينة الزقازيق، والتي تشهد اعمال رصف باستخدام الإنترلوك، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة من خطة التطوير التي تشهدها المنطقة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أمر المحافظ بتطوير شارع رمضان بمنطقة الزقازيق بحري وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع ترعة المسلمية، موجهاً رئيس مركز الزقازيق بطلاء واجهات المنازل بمنطقة الزقازيق بحري لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة.

وأوضح محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والرصف تتم بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تم رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف لمياه الأمطار قبل تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع، منعاً لتراكم مياه الأمطار، التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق.

ورافق المحافظ اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وعلي جانب آخر، فاجأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم مخابز مدينة بلبيس للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبيه على المواطنين بمراعاة المسافات البينية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

واستفسر المحافظ من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

وأكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقرّرة لها وتقديم خبز جيّد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين، لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.