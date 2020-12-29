سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29-12-2020

يتصدر البحث عن أسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته محركات البحث بشكل مستمر، ومن أكثر الكلمات بحثا اليوم الثلاثاء، سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر انتشارا في الأسواق المصرية، إذ شهد حالة من التذبذب في السعر خلال الأيام الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، مسجلا استقرارا في بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

سعر جرام الذهب عيار 21

تستعرض «الوطن» متوسط أسعار بيع جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال ومحلات الصاغة، إذ تراوح بين 817 إلى 819 في الصاغة دون مصنعية، فيما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 مبلغ 830.21 جنيه بما يعادل 52.85 دولار أمريكي في أسواق المال.

سعر الجنيه الذهب

فيما تراوح سعر بيع جنيه الذهب بين 6552 إلى 6536 جنيها، في محلات الصاغة ليسجل ارتفاعا مقارنة بأسعار أمس، إذ تراوح السعر بين 6528 و6544 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر بيع كيلو الذهب إلى 936,000 جنيه، فيما سجل 948,789 جنيه في أسواق المال بما يعادل 60,395 دولار أمريكي.

موعد تطبيق دمغ الذهب بالليزر

ويبدأ تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر، الذي يعد مشروعا قوميا لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل الدولة، مطلع يناير 2021، إذ تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، دمغ المشغولات التي يقدمها التاجر باستخدام الليزر، بالنظام الذي يتناسب مع المصلحة طبقا لقوانينها، وفقا لتصريحات سابقة للواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازيين لقناة «DMC» الفضائية.

طرق غير مكلفة لتلميع الذهب

هناك عدة طرق اقتصادية بسيطة غير مكلفة لتنظيف الذهب وتلميعه، والتي تتم من خلال بعض الأشياء التي عادة ما تكون متوافرة في المنزل، ومنها معجون الأسنان، الخل الأبيض، سائل غسيل الأطباق والبيكنج صودا.