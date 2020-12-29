ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر: عيار 24 بـ949 جنيها

سجّلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين، جاء ذلك بعد ارتفاع وصل لـ18 جنيها بداية تعاملات أمس الاثنين.

وواجه المعدن النفيس تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية في مصر، ليباع العيار 24 بـ949 مقابل 947 جنيها أمس، ويباع عيار 21 بـ830 جنيها، وعيار 18 بـ712 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و648 جنيه، وبلغ سعر الأوقية 29 ألف و534جنيه.

عيار 18 الأكثر مبيعا

وكشف نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، 5 أسباب لمواصلة الذهب لارتفاعة في السوق العالمي منها تراجع سعر الفائدة، واتجاة الشركات لجني الأرباح مع نهاية العام الحالي، انتشار فيروس كورونا وتحورسلالتة في عدد كبير من العالم وخاصة الدول الأوروبية، تردد أنباء عن استعداد الولايات المتحد بفرض عقوبات على دولة الصين، والحزمة التحفزية الأمريكية لتخفيف تداعيات كورونا، وارتفاع التضخم وضعف الدولار، ما أدى إلى مزيد من الإقبال على الذهب.

وأكد «نجيب» أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا لم يمنع إقبال المواطنين على الشراء خلال تلك الفترة في مصر، مشيراً إلى أن عيار 18 هو الأكثر مبيعا وخاصة مع دخول أعياد الميلاد والكريسماس.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا بداية من يوم الخميس الماضي، مع هبوط الدولار الأمريكي، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية، وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس بـ 1.1% إلى 1900.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1904.8 دولارات.