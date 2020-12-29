رئيس مياه القناة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة بدأت بالفعل أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، مساحة 11 فداناً، بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، وتستهدف خدمة 175 ألف نسمة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه من المستهدف الوصول إلى الطاقة التصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف مترا مكعبا يوميا، وتضم المحطة طلمبات مرشحه، وطلمبات مياه الغسيل، ولوحات التشغيل، ومنظومة الغسيل والروبه، ومولد – محولات، وللإعمال الاعتيادية وهي بئر توزيع، ومروقات، ومرشحات، وخزان ارضى، ومبنى الطلمبات، والمبانى الملحقة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

كان اللواء عبد الحميد عصمت أعلن الانتهاء من المرحلة الثالثة لإحلال وتجديد خط طرد محطة الجبلايات بمحافظة بالسويس، بدون حدوث أى مشكلات وإعادة تشغيل المحطات التى توقفت أثناء العمل. وأكد رئيس مياه القناة، على متابعته المستمرة لأعمال الإحلال والتجديد التى تتم بخط الانحدار وبعض شوارع منطقة ابوعارف بالسويس بطول 800 مم قطر 12 بوصه وبعمق من 2 الي 4 ونصف متر ، كما تم تنفيذعدد 30 مطبق لتخفيف الأحمال لمنطقة المعبر والشوارع المحيطة بها، بالإضافة الي تسليك وتطهير شبكة حى الأربعين.