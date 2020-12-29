هشام تحسين: توقيت عرض مسرحية «بودي جارد» لعادل إمام موفق في ظل كورونا

علق المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم، على خبر إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حصوله على حقوق عرض مسرحية «بودي جارد» للفنان عادل إمام، وإتاحتها للجمهور لأول مرة عبر منصة «شاهد» الرقمية.

وقال «تحسين»، لـ«الوطن»، «إن المنتج سمير خفاجة باع الحقوق الملكية للمسرحية منذ سنوات لشركة سينرجي، وقد اختارات ذلك التوقيت لعرضها، وهو اختيار موفق، خاصة فى ظل انتشار الموجة الثانية، لاسيما أن مسرحية الزعيم لها جمهور كبير».

مسرحية «بودي جارد» من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وعُرضت على خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، في الفترة من بين عامي 1999 و2010.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو المسرحية، معلقا عليه، «يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها لأول مرة في التاريخ».

ومن كواليس المسرحية طرد عادل إمام للفنان رضا حامد دون أسباب واضحة مؤكدا أن دوره في «بودي جارد»، لم يشغله أحد بعده، «عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي».

جاء ذلك قبل تسجيل النسخة التليفزيونية، رغم إشادة الجمهور بأدائه، وإفيهاته على المسرح، فاستطاع أن يخطف الانظار إليه بدوره ومجهوده .