مصري في أستراليا: خايفين من السلالة الجديدة لكورونا.. شيء غامض

دون مقدمات وبشكل مفاجئ، ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الآونة الأخيرة، أعادت الرعب لقلوب المواطنين مرى أخرى، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن السلالة الجديدة لكورونا كونها أشد خطرًا، قبل أن تحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأول، بأن تلك السلالة الجديدة لكورونا خرجت عن السيطرة والأمر أصبح مخيفا.

وعقب أيام قليلة على إعلان بريطانيا لرصدها سلالة متحوّرة من وباء كورونا المستجد، أكدت أستراليا، الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة في أراضيها، وهو أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما ذكرت ولاية نيو ساوث ويلز، أمس الأول، رصدها لـ6 إصابات جديدة بكورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج، وقالت السلطات إن من بينهم حالتا إصابة بسلالة كورونا الجديدة، وفقًا لسكاي نيوز.

مصري في أستراليا يوضح كيفية وصول السلالة الجديدة لكورونا إلى البلاد

المصريون خائفون من فكرة أن تطالهم يد السلالة الجديدة لكورونا، وفقًا لما قاله إبراهيم رزق، المصري المقيم في مدينة سيدني بمقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، لافتًا إلى أن السلالة الجديدة بمثابة شىء غامض له ولا يعلم كيفية انتشارها ومدى ضرر مضاعفاتها على الفرد.

يعيش "إبراهيم" برفقة أسرته في سيدني، والتي انحسرت فيها كورونا بشكل جزئي في الآونة الأخيرة، ولكن ظهور إصابات بالسلاة الجديدة لكورونا قد يعيد الإغلاق مرة أخرى على حد قوله: «زهقنا كورونا ومش حمل حاجة تاني بقى يارب ما ترجع عشان أيامها كانت زهق وتعب وخنقة كفاية وباء» حسب حديثه لـ"الوطن".

قدم ابن الفيوم وطأت إسبانيا للمرة الأولى منذ نحو 15 سنة، لم ير خلالها أستراليا تعاني لهذا الحد من قبل، «كل أصدقائي بخير، لكن في ناس أكيد هنا ماتت من كورونا، والأهم بالنسبة ليا دلوقتي إن محدش يموت تاني»، مضيفًا أن الحكومة هناك تشدد على الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يخشى «إبراهيم» إغلاق المدينة حال تفشي السلالة الجديدة لكورونا، وأن تتوقف الأعمال مرة أخرى كما حدث في موجة كورونا الأولى، «المصريين هنا بخير وبنتواصل بالتليفون كل يوم، وفي جروبات بتجمعنا ببعض لو حد عاوز حاجة أو عنده استفسار وكلنا بنساعد بعض، ربنا يتولانا.. لأن الأزمة كبيرة وعلى العالم كله ومينفعش التهاون فيها».

يتعجب صاحب الـ52 عاما من ظهور السلالة الجديدة لكورونا في أستراليا على الرغم من أنها قارة منفردة، وبعيدة في المسافة عن بيريطانيا، ولكنه يضع تفسيرًا مكنطقيًا للامر: «أكيد الناس اللي جت من برة كانوا في بريطانيا وهما اللي جابوا السلالة الجديدة عندنا، بتمنى إجراءات العزل تنفع والسلالة متنتشرش بين المواطنين».