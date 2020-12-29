16 مستشفى بالمنيا لاستقبال "كورونا" و50 جنيه غرامه لمن لايرتدي كمامة
كتب:
اسلام فهمي
11:57 ص | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
عزل ملوي
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المستشفيات المخصصة لعزل حالات كورنا بلغ عددها 16 مستشفى داخل المحافظة، وتعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة المنظومة الصحية وتطبيق آخر القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، واستعراض أحدث التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا بالمحافظة.
ناقش المحافظ، خلال اجتماع المجلس الأعلي للصحة، اليوم، آخر التطورات للأوضاع وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، والتأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
أكد المحافظ، أنه لاتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، إذ سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الإلتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.
استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إمكانيات قطاع الصحة بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، و هناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، كما وجه الشكر لمسؤولي الترصد بمديرية الصحة على دورهم في مواجهة الموجة الأولى للفيروس ومساهمتهم في الحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة.
وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105 ، 15335 .