أمير كرارة لـ«الوطن»: أنا بخير وملتزم بالعزل المنزلي

طمأن النجم أمير كرارة جمهوره علي حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، السبت الماضي، عقب إيجابية نتيجة المسحة الثانية التي أجراها داخل أحد المعامل.

وقال كرارة لـ«الوطن»: «بخير وفي نعمة كبيرة، وملتزم بالعزل المنزلي لحين إجراء المسحة الثانية خلال أيام، وأتمني أن تكون سلبية».

وكان أمير كرارة قد خضع لمسحة داخل أحد معامل التحاليل، الخميس الماضي، وجاءت النتيجة سلبية، إلا أنه قرر عمل مسحة ثانية يوم الجمعة ليكتشف إيجابيتها، ويقرر البدء في إجراءات العزل المنزلي والالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة المصرية.

وكشف كرارة عن عدم معاناته من أي أعراض جراء إصابته بالفيروس.

وفي سياق مختلف، أرجأ المخرج محمد سامي تصوير مشاهد أمير كرارة ضمن أحداث مسلسلهما الجديد «نسل الأغراب» لحين تعافيه من الفيروس بشكل نهائي، حيث ينتمي المسلسل إلي نوعية الدراما الصعيدية التي خصصت لها جهة الإنتاج ميزانية ضخمة لخروجها علي أفضل نحو ممكن.

ويشارك في بطولة «نسل الأغراب» أحمد السقا، مي عمر، نجلاء بدر، دياب، فردوس عبدالحميد، إدوارد، أحمد مالك، إنجي المقدم، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».

وعلي الجانب الآخر، تقرر وقف تصوير الحلقات الجديدة من برنامج سهرانين الذي يقدمه أمير كرارة علي شاشة on لحين شفائه من كورونا، حيث حقق البرنامج نجاحاً كبيراً في مواسمه السابقة، إذ يعتمد علي استضافة نجوم تمثيل وغناء في جلسة حوارية يستعيدون خلالها ذكريات السهر في حياتهم.

ويُعد مسلسل الاختيار آخر أعمال أمير كرارة في الدراما التليفزيونية، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017، ودارت الأحداث في أجواء ملحمية وطنية لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة.

وشارك في بطولة الاختيار أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، عابد عناني وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.