الريف المصري تفتح باب طلبات تقنين وضع اليد في مناطق الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة الريف المصري الجديد، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف فدان، فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد في إطار الإجراءات التي تتخذها الشركة لتنقنين أراضي وضع اليد داخل مناطق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأكدت الشركة فتح باب تلقي طلبات التقنين بمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا وسيوة، وتخفيض قسيمة رسوم المعاينة لتكون 500 جنيه للفدان.

وتستمر الشركة في تلقي طلبات التقنين في الفترة من 10 يناير وحتى 11 مارس المقبل، كما أعلنت فتح باب إضافة مساحات جديدة لعملاء التقنين الجادين السابق التعاقد على أراضيهم بمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة.

وشركة تنمية الريف المصري الجديد هي شركة مساهمة مصرية 100%، معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كمرحلة أولى من ضمن 4 ملايين فدان.

وأنشئت الشركة بناء على قانون رقم 8، وتساهم فيها وزارات المالية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتهدف إلى إنشاء مجتمعات جديدة مستدامة تؤسس على الزراعة في الأراضي الجديدة والتصنيع الزراعي والخدمات واللوجستيات في مصر، مبنية على منهج علمي وفني واقتصادي وتخطيط عام لكامل المشروع كنموذج دولي للتنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن رؤية مصر 2030 المنهج العلمي والمخطط العام للشركة.

وتتعاون الشركة مع جامعة واجنجن الهولندية لإنشاء مخطط عام كامل من الجوانب كافة «زراعي ولوجستي»، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة متعددة لتطوير واستجلاب أفضل التكنولوجيات في المجالات الزراعية المختلفة، وتقديم الإرشاد الفني للمستثمرين وصغار المزارعين.

كما تتعاون الشركة مع مؤسسات الدولة المختلفة للاستفادة من الخبرات والإمكانيات من المراكز البحثية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والإنتاج الحربي والمساحة العسكرية في مناطق الفرافرة والمغرة وتوشكى وسيناء والعلمين والواحات البحرية.