عبدالله رشدي: العريس اللي يظهر مفاتن زوجته في الفرح مشكوك في رجولته

هاجم الداعية عبدالله رشدي، بعض المظاهر التي تحدث في الأفراح، كالاختلاط بين الرجال والسيدات، وما يصاحبه من رقص وأغانٍ، قائلا إنّ العريس الذي يظهر مفاتن زوجته أمام الرجال في الفرح «مشكوك في رجولته» بحسب تعبيره، وأنّ هذه التصرفات غير جائزة ولا ترضي الله ورسوله، كما طالب بمن يرغب في الإقبال على الزواج بأن يحجز قاعتين واحدة للرجال والأخرى للسيدات: «بعض معارفي تزوجوا وأقاموا حفلات إنشاد وحلقات ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أي مظاهر مخالفة».

وأضاف رشدي في فيديو بثه عبر حسابه على يوتيوب، أنّ الأمر استشرى في الأرياف: «تلاقي واحد واخد قاعة والواد بتاع الدي جي يشغله ويروحوا قايمين وتلاقي الرجالة عمالة ترقص مع الستات، ودي قلة أدب ومسخرة بغض النظر عن إنّها حرام، وأنك تقبل إن مراتك تتمايل وتضع يدك على خصرها، والناس تتفرج على جسمها رايحة جاية دي قلة حياء وقلة رجولة».

رشدي: محدش فينا معصوم لكن لا نبرر الخطأ

وقال: «والأدهى من ذلك تلاقي اتنين مخطوبين وطالعين يرقصوا، تحت أي بند شرعي يبيح لك أن تراقص مخطوبتك، لو أنت فاهم إن ده حلال فده حرام، إنما تعمل ده ضعف نفس ومشاعر وعارف إنه حرام أقولك ربنا يتوب عليك محدش فينا معصوم، لكن لا نبرر الخطأ ولا نجعل الخطأ صوابا».

وعن بعض المظاهر في الأفراح، قال: «تلاقي الستات يطلعوا على المسرح 15 أو 20 بنت، وكل واحدة تعلي على التانية ومين فستانها ضيق أكتر، والشباب حواليهم يرقصوا، المظاهر دي لا ينبغي أن تكون في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله، سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، لما تقفي وترقصي وتثيري الغرائز وتخلي الناس تبص على جسمك وتظهري مفاتنك التي لا ينبغي أن تظهر إلا لزوجك في المستقبل إن شاء الله، فده لا يجوز".

رشدي لـ«العريس»: احجز قاعتين للرجالة والستات

وزاد: «مينفعش تسمح لأختك أو ابنتك تعمل ده، لازم تعلمهم ان ده حرام، عن نفسي لو اتعزمت على فرح أو كتب كتاب بستأذنهم يوقفوا الممارسات دي وأنا موجود، لأن أكثر من مرة أروح أفراح واتدبس وألاقي جايبين رقاصات، وألاقي الرقاصة تشوفني وتقول أنا عايزة أتصور مع مولانا، ولقيت إني بتحط في مواقف محرجة وبضطر اقعد امسك الموبايل وأبص في وش اللي جنبي، وناس تقولك ما هو مولانا حضر معانا ما الدنيا حلوة، والناس تبدأ تفهم بعد كده من حضور الشيخ أو الداعية في حاجة زي كده طبيعي، ده مش الطبيعي ده غلط، لما تيجي تتجوز عايز تعمل الصح والستات ترقص وتتبسط براحتها خدلك قاعتين واحدة للرجالة والتانية للستات».