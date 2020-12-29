تفاصيل جديدة في واقعة تحرش موظف بزميله: كان عايزنا نتجوز عرفي

كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام موظف بالتحرش بزميله، ومحاولة إجباره على ممارسة الفجور والشذوذ معه داخل منزل بحلوان، إذ أكدت أن المتهم، شرع فى قتل المجني عليه، الذي رفض طلبه المشين، قبل أن يمسك مناطق حساسه في جسده.

وأشارت التحريات، التى أجراها النقيب محمود سعداوي معاون المباحث، إلى أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة، واستدرج المجني عليه أثناء تنزههما بمنطقة رمسيس، في شهر يوليو الماضي، إلى منزله في حلوان، بحجة تناول وجبة العشاء، بالإضافة إلى حلول موعد الحظر -آنذاك-.

وقال المجني عليه فى محضر الشرطة، إن المتهم تحدث معه فى بداية جلستهما عن الزواج العرفي بين الرجال، وطلب منه ممارسة الشذوذ، وعندما رفض فوجئ بالمتهم يمسك سكين المطبخ، وشرع فى قتله، أثناء محاولة لمس مناطق حساسه فى جسده.

وأضاف أنه استغاث بالجيران من خلال الصراخ، وعندما تجمع الأهالي، أجبروا المتهم أن يأخذ الضحية إلى المستشفى، ويعلاجه على نفقته الخاصة، بعدما روى لهما تفاصيل الواقعة.

حصلت" الوطن" على صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وأثبت أنه تعرض لطعنيتن في اليد، وجرح سطحي بالبطن، أثر تعرضه لضربات سكين أبيض.

قررت النيابة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الشروع فى قتل وحيازة سلاح أبيض، وتهمة محاولة هتك عرض المجني عليه، وبسؤال المجني عليه عن تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه، أكد أن المتهم، هتك عرضه بملامسة أماكن حساسة بجسده.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى بلاغا في يوليو الماضي، من الأهالي يفيد بقيام مجهول بيده سكين بمطاردة شاب بمنطقة حلوان، وأن الاخير استغاث بالمارة لنجدته، وانتقل ضباط مباحث قسم حلوان، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الضحية هرب من المتهم، عندما حاول الاعتداء عليه جنسيا، وتم ضبطه وتحرر محضر رقم 14684 لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيق.