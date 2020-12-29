التعليم: لا ترحيل لمواعيد أو إلغاء الامتحانات بسبب كورونا

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحاديث المتداولة عبر جروبات أولياء الأمور على صفحات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء الامتحانات أو ترحيلها بسبب تفشي كورونا، خوفاً على أبنائهم الطلاب، قائلا إنّه لا ترحيل لمواعيد امتحانات الترم الأول، أو إلغاء الامتحانات بسبب جائحة كورونا، وأنّ الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي الجديد رغم كل الصعوبات والتحديات، إضافة إلى توفير جميع الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا، سواء خلال سير العملية التعليمية بالمدارس أو الامتحانات، من خلال تنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، والمتمثلة في تعقيم المدارس وفناء المدارس وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتعقيم وتطهير دورات المياه، مؤكدا أنّ جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم حالتهم مطمئنة، والوضع الصحي بالمدارس مستقر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ هناك تنسيق كامل بين المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتجهيز اللجان الامتحانية وتعقيمها وتطهيرها قبل بداية امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والمنتظر أن تبدأ في 10 يناير المقبل، مؤكدا أنّ جميع أدوات التعقيم والتطهير سيتم توفيرها في اللجان، وتوفير أجهزة حرارية باللجان لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

وأشار شوقي، إلى أنّه يعلم أنّ العام الدراسي الحالى 2020-2021، استثنائي بسبب تحديات وصعوبات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى لإنجاح العام الدراسي مهما كان الصعوبات والتحديات، وأنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة في 19 يونيو المقبل إلكترونيا، والتصحيح سيكون إلكترونيا أيضاً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين ومشرفي الامتحانات، بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال يوم الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى من فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ أدوات التعقيم والتطهير سيتم توفيرها بشكل كبير بجميع اللجان بمختلف محافظات الجمهورية.