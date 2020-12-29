طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة.. والشبورة مستمرة حتى 2021

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي بدأت في الظهور اليوم وتستمر حتى 3 يناير 2021، إذ يكون طقس اليوم مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

توخي الحذر أثناء القيادة

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 23 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 8.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 6.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 18.