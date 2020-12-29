الطقس يمنع عرض الزرافات الجديدة للجمهور بحديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة قررت تأجيل عرض الزرافات القادمات من جنوب أفريقيا على جمهور حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء الموجه الباردة التي تمر بها البلاد، مع توفير وسائل الدفء اللازمة للحيوانات الثلاث.

وأضاف رجائي، لـ«الوطن»، أنّه جرى الاستقرار على إبقاء عزل الثلاث زرافات في مبياتهم الخشبية الدافئة، وهي مبيتين جرى إعدادهما بمواصفات دولية خصيصة لهم، مساحة الواحد 30 مترا، وجرى تصنيعها من خشب خاص بارتفاع يسمح بحرية الحركة والتغذية، للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خاصة في الليل، كما صمم لتكون فتحته من جهة الجنوب فقط للوقاية من الرياح الشمالية التي تتسبب في خفض درجة الحرارة، وإكسابهم الدفء، إذ تعد الزرافات من الحيوانات الأكثر تأثرا ببرودة الطقس.

وأوضح أنّه جرى فرش أرضية بيت الزرافات بقش الأرز، الذي يساعد في تدفئة أجسادهم، والبدء في تنفيذ برنامج تغذية خاص للزرافات الثلاثة مع بدء الحجر الخاص لهم في مبيت مفتوح على مساحة 5 آلاف متر مسطح أخضر، وتقديم أعلاف جافة عبارة عن عدس ولوبيا وفول صويا وبرسيم حجازي جاف، تمدهم بالطاقة وتكسبهم الدفء، كما يتم تقديم عليقة خضراء تضم الجزر والتفاح والخس.

وأكد أنّ الزرافات الثلاث استعادت هدوئها بعد وصولها الحديقة في رحلة تسببت في إرهاقهم لمدة 48 ساعة، منذ انطلاق رحلتهم من جنوب أفريقيا مساء الإثنين قبل الماضي وحتى وصولهم إلى الحديقة الثلاثاء الماضي، وبدأوا يعتادون على الموقع الجديد، مضيفا: «في الأيام المقبلة ستعتاد الزرافات التعرف على الحراس والكلافين والقائمين على تغذيتها، كي تكون هناك علاقة صداقة مع المخالطين له من العاملين بالحديقة».

وأشار رئيس حدائق الحيوان، إلى أنّه لن يتم نقل الزرافة القديمة «سونسون» من مبيتها الحالي إلى مبيت الزرافات الثلاثة الجديدة، لتحقيق الاستقرار للزرافات الأربعة، خاصة أنّ نقل الزرافة الحالية إلى مبيت الزرافات الثلاثة، يشكل صعوبة فنية وصحية.

ونجحت هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في عقد صفقه مع إحدى الجهات في جنوب أفريقيا، لاستبدال الزرافات الثلاث مقابل عدد من الحيوانات الأخرى التي أرسلتها مصر إلى جوهانسبرج، وتبلغ قيمة الزرافات مليوني جنيه مصري، حسب بيان سابق لوزارة الزراعة.

وتتعرض البلاد لموجة طقس بارد هذه الأيام، متوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حسب تقارير لهيئة الأرصاد الجوية.