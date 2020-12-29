بعد قتل السلعوة.. "ورن" يطارد أهالي نجع حمادي في قنا

بعد أيام من هجوم السلعوة وتمكن قوات الأمن من قتلها والتي تبين فيما بعد أنها كلب بلدي.. طارد حيوان "الورن" سكان قرية بهجورة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد خروجه من إحدى المصارف، قاصدا إحدى المقاهي ومهاجمة الأهالي، فيما تمكن عامل من الإمساك به بعد ضربه بآلة حديدية.

خرج حيوان "الورن" من مصرف القرية التي يمر بها، وكان في حالة هياج ما دفع المارة إلى الابتعاد والإختباء منه حتى وصل إلى المقهى.

محمد عبيد، عامل القهوة الذي أمسك به، قال إنه فوجئ بحيوان الورن، داخل القهوة، وخرجت مسرعاً لى صراخ الأهالي من موقع إعداد المشروبات وبيدي قطعة حديدية ثقيلة.

وتابع: انتقلت إلى الخارج وجدت حيوان "الورن" يتجول بين الكراسي والمقاعد واجهته وأخذ يراودني بين الكر والفر، وعيني على رأسه لضربه، لأن هذا الحيوان جلده سميك ولا تؤثر فيه الضربات الخارجية، وبالفعل سنحت الفرصة وتمكنت من ضربه ضربة قاضية على رأسه، بعدها تقلب في الارضية وأمسكت بهوأوثقته بالحبال في جزع نخله بجوار المقهى.

وأضاف أن هذا الحيوان شرس، وطالب "عبيد" المسئولين في نجع حمادي بتطهير المصرف من الحشائش والمخلفات والعمل على تغطيته حفاظا على حيلة الأطفال والمواطنين.

كانت محافظة قنا شهدت هجوم حيوان بري "السلعوة " أو طلب بري كما أطلق عليه من قبل الزراعة ومديرية الطب تلبيطري، وعقر ٢٠ شخصا غالبيتهم من الأطفال في مناطق الحصواية والزبيدي والمحال والمساكن شرق مدينة قنا، وقرية البراهمة في قفط، إضافة إلى شخصين رجل وابنه في فرشوط، وبعدها أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة قنا، أن هذا الحيوان بري وشرس .