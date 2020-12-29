الصحة للمواطن: دور البرد لو ماتحسنش خلال 24 ساعة تروح تعمل مسحة فورا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وسنتجاوز معدل الـ1500 إصابة يوميا خلال أيام، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن ذروة انتشار الفيروس ستكون في منتصف الشهر المقبل.

ارتفاع الوفيات بسبب خوف أصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب لمستشفيات العزل

وتابع المصدر بأنه يجب على كل مواطن في حال الإصابة بدور برد عادي، ولم يحدث تحسن في حالته الصحية خلال 24 ساعة، الذهاب إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات، وعمل مسحة فورا.

وأضاف المصدر أن هناك ارتفاع في عدد الوفيات، ونلاحظه جميعا، ومعظم هذه الحالات هي من أصحاب الأمراض المزمنة، مفسرا الارتفاع بالخوف من الذهاب إلى مستشفيات العزل.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة والسكان، خصصت ممرات آمنة لكافة المواطنين في مستشفيات العزل، حتى لا يحدث الاختلاط بالحالات الإيجابية للفيروس، مشيرا إلى توجيه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة التزام جميع الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا داخل المستشفيات، كما وجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة.