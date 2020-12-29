استجابة لـ«الوطن».. وزيرة الصحة توجه بعلاج «عم سعيد» مريض السرطان

وجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج سعيد متولي على نفقة الدولة بقديم الخدمه العلاجيه في مستشفى أورام السلام «هرمل» وذلك استجابة لما نًشر في جريدى «الوطن»، حيث تواصل المكتب الاعلامي لوزارة الصحة مع «عم سعيد» والذي أكد حجز نجلة داخل أحد المستشفيات الجامعية.

ووجه المكتب الاعلامي سعيد متولي بإجراء الكشف الطبي وبعض الفحوصات لمعاناته من ورم على الكبد.

وكان «عم سعيد»، قال في مناشدة سابقة للمسؤولين نشرتها «الوطن»، لعلاجه من مرضه نظرًا للظروف القاسية التي يمر بها، موضحًا أنَّ المرض داهم جسد أبناءه الثلاثة وألزمهم الفراش في ريعان الشباب، الأكبر استسلم جسده النحيل أمام «الفشل الكلوي» ولفظ أنفاسه الأخيرة تاركًا لوالديه حسرة تخدش جدار قلبهم كل ساعة ودموع لاتجف، والباقيين يصارعون شبحا ينهش أجسادهم ببطء.