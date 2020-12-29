الصحة: «مضادات التجلط» تستخدم في إصابات كورونا الشديدة والحرجة

ذكرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أنّ أدوية مضادات التجلد تستخدم في الحالات الشديدة والجرحة، ومعظم الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في التوقيت الحالي من بسيطة لمتوسطة.

الحالات شديدة الخطورة في الفئة العمرية من 55 عاما فأكثر والمدخنين

وأوضحت اللجنة، لـ«الوطن»، أنّ الحالات شديدة الخطورة للفئة العمرية من 55 فأكثر، ومعظم الحالات الشديدة لأصحاب الأمراض المزمنة أو المدخنين.

أعراض الموجة الثانية من كورونا لم تختلف عن الأولى

وأوضحت اللجنة العلمية أنّ أعراض الفيروس في الموجة الثانية لم تختلف عن الأولى، سوى في أنّه أسرع في الانتشار فقط ويصيب العائلة بأكملها، ومعظم حالات العزل المنزلي بنسبة 85% تتعافى سريعا.

5 طرق للحد من انتشار كورونا

وتحرص وزارة الصحة والسكان بشكل يومي، على تقديم إرشادات وقواعد للحفاظ على صحة المواطنين، وتزامنا مع ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، حددت الوزارة بعض القواعد التي تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة الفيروس، في ظل تزايد أعداد الإصابات، وتوقع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وترصد السطور التالية 5 قواعد للحد من انتشار كورونا بحسب بيانات وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- الكمامة هي السلاح الفعال حتى الآن لمواجهة كورونا.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر.

- تطهير اليدين باستمرار.

- ممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي.

- الحفاظ على الصحة النفسية لما لها من دور كبير في تحسين الجهاز المناعي للجسم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وجرى تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر على الهواتف.