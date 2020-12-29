استجابة لـ«الوطن».. وزيرة الصحة توجه بعلاج «حنان»: تعاني من جلطتين بالمخ

وجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج حنان محمد، التي تعاني من جلطتين في المخ منذ عامين، وما ترتب عليهما من إصابتها بفقدان القدرة على المشي والتحرك، على نفقة الدولة.

وتواصل المكتب الاعلامي لوزارة الصحة مع حنان محمد البالغة من العمر 47 عامًا، ونسق لها العلاج وإجراء الفحوصات الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي على أن يستقبلها الدكتور أسامة عبدالله المدير العام للمستشفى.

كانت «الوطن» قد نشرت معاناة حنان محمد التي تعاني من جلطتين في المخ منذ عامين، ترتب عليهما فقدان القدرة على المشي والتحرك بمفردها على مدار 24 شهرًا ماضية، ما دفعها إلى الاستغاثة بـ«الوطن» في محاولة البحث عن مستشفى لعلاجها.