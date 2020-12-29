ضبط المتهم بـ«قطع ديل كلب» والتسبب في موته بالمرج: كنت بدربه على الشراسة

ألقت قوات الأمن القبض على صاحب فيديو متداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حال اعتداءه على كلب بالضرب، بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكّن التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة وتبين أنَّه (عامل - مقيم بالمرج).

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقرّ أنَّ الكلب المشار إليه بمقطع الفيديو ملكه وأنَّه «قطع ذيل الكلب» لتدريبه على الشراسة، وأضاف بنفوق الكلب في اليوم التالي نتيجة الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.