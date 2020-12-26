جهود «الداخلية» في أسبوع: أبرزها ضبط قضايا أموال عامة بـ.2.8 مليون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 537 متهمًا، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح ناري – 69 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض).

ضبط 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 4497 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 407 قضايا متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط 40 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – جنوب سيناء – دمياط – الشرقية - أسيوط – الأقصر) بإجمالى مضبوطات 30 قطعة سلاح ناري.

وبمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 941 قطعة سلاح ناري، مع ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (بندقية خرطوش – مسدس – 2 فرد محلي – أجزاء وأدوات التصنيع).

كما تمّ ضبط 21 تشكيلا عصابيا، ضمت 56 متهماً، ارتكبوا 89 حادث سرقة متنوعة، ضبط 141 قضية أحداث، إعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض 55 حادثا متنوعا، وتنفيذ 427395 حكما قضائيا، ضبط 9297 قضية تموينية متنوعة، تضمنت ضبط 144 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1785 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 240975 جنيه، مع ضبط 19 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 214947 لترا لبيعها في السوق السوداء.

كما تمّ ضبط 9134 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1392,719 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كذلك تمّ ضبط 79471 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (54931676 جنيه.

وجرى ضبط 1736 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة وكسب غيرمشروع بـ2,833,815,195 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبط 2234 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، مع ضبط 136 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمّ ضبط 776 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، ضبط 6738 قضية تموينية متنوعة، و733 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بالمقاهي بمضبوطات بلغت 4064 أرجيلة، مع غلق 3693 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و37845 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة.

وضبط 1567 قضية إتجار في المواد المخدرة، في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا تورط فيها 5 متهمين بمضبوطات بلغت أكثر من نصف طن.

كما تمّ ضبط 231620 مخالفة مرورية متنوعة، وأسفرت أعمال لجان المرور على 210 مدارس، عن إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1339 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 سائق منهم، مع فحص 1243 مركبة تبين مخالفة 106 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، مع إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5688 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 515 سائقا منهم.

ضبط 23 قضية تهريب بالموانئ (بضائع – مستحضرات تجميل)، و45 قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وضبط 2129 قضية ومخالفة بمجال السياحة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).