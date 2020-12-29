انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت على الطريق الساحلي بالإسكندرية

شهد كوبري البترول بالطريق الساحلي الدولي، غرب الإسكندرية، انقلاب سيارة نقل محملة بالزيوت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالزيوت أعلى كوبري البترول بمنطقة وادي القمر بالطريق الساحلي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقل مسئولي حي العجمي وضباط إدارة المرور وقسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه جرى الدفع بـ 2 لودر و5 سيارات نقل محملة بالرمال الخشنة وسيارتين ردم، لإزالة بقعة الزيت، وأضاف رئيس الحي، أنه جرى السيطرة على حمولة الزيت وإعادة تسيير حركة المرور، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.