الإسكندرية تطرح مناقصة لرصف الطرق بحي المنتزه أول: الشروط والمواعيد

أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشؤون المالية، اليوم الأحد، عن طرح عملية رصف طرق وأرصفة بنطاق حي المنتزة أول، وذلك في مناقصة عامة، يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، وقيمة مبلغ التأمين المؤقت 70 ألف جنيه، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية.

شروط ومواعيد مناقصة رصف الطرق والأرصفة بحي المنزه أول

ويُسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية، طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الميلاد المجيد، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، وخطة الارتقاء بمستوي الحدائق والمسطحات الخضراء بالحي؛ واصلت إدارة الحدائق أعمالها بتقليم الأشجار أمام الكنائس، بتقليم الأشجار أمام كنيستي أبو سيفين بشارع الحلمية إمبروزو، والملاك ميخائيل بشارع شجرة الدر، مع رفع المخلفات بمحيطهم.

كما تم عمل حديات بحديقة الإسعاف ورفع المخلفات؛ وتقليم النخيل الأقل من ثلاثة أمتار بحديقة الشلالات القبلية ورفع المخلفات، وزراعة الحديات بحديقة سعد زغلول بنباتات الجازانيا، وري الحديقة وقص النجيل.

وفي محاولة من حي وسط للارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الحي، قامت إدارة النظافة برفع كميات كبيرة من المخلفات بنفق الجمعية الاستهلاكية بمحطة الرمل، وبشوارع محفوظ وابن طومارت وجلال الدسوقي، ورفع مخلفات الأشجار من مساكن طوسون بمحرم بك، بإجمالي 35 طن قمامة.