وظائف شاغرة في بنكي الإسكندرية وعودة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك الإسكندرية وبنك عودة، حاجتهما لشغل وظائف شاغرة للعمل في فروع البنوك المختلفة في مصر، تنوعت بين «Senior Network Security Specialist، Head of CSR & Shared Value Unit، Senior Application Technical Support Officer، Senior IT Project Manager، Senior Public Portal and Branch User Interface officer»، على الحساب الرسمي للبنوك على موقع «لينكد إن».

وتستعرض «الوطن» لقرائها شروط الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في بنك عودة

أعلن بنك عودة عبر الحساب الرسمي له على موقع «لينكد إن» حاجته لشغل وظيفة Senior Network Security Specialist وجاءت الشروط المطلوبة للوظيفة كما يلي:

- الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

- الخبرة 4 سنوات على الأقل في مجال العمل.

- القدرة على حل النزاعات وإجادة مهارات التواصل مع الآخرين.

طريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك عودة

يمكن التقدم للوظائف الشاغرة في بنك عودة من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية على randa.hussein@banqueaudi.com مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان.

الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة على الحساب الرسمي له على موقع «لينكد إن» على النحو التالي:

Head of CSR & Shared Value Unit

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة على النحو التالي:

- القدرة على حل المشكلات.

- القدرة على إتخاذ القرار.

- القدرة على التخطيط.

- القدرة على التواصل.

- إجادة مهارات التواصل.

Senior Application Technical Support Officer

وتمثلت الشروط المطلوبة في المتقدمين للوظيفة على النحو التالي:

- الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

- الخبرة من 4 لـ5 سنوات في مجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

- القدرة على حل المشكلات.

Senior IT Project Manager

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

- إجادة مهارات التواصل.

- الخبرة في مجال العمل.

Senior Public Portal and Branch User Interface officer

واشترط البنك في المتقدمين للوظائف:

- الخبرة في مجال العمل.

طريقة التقدم لوظائف بنك الإسكندرية

ويمكن التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن».