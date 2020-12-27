بسبب بيارة.. هبوط أرضي بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية

شهد حي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم، وقوع هبوط أرضي مفاجئ بشارع مسجد رسلان بمنطقة الهانوفيل، بسبب بيارة صرف صحي قديمة، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع مسجد رسلان، وانتقل مسؤولو إدارة الرصد البيئي للمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن الهبوط ناتج عن انهيار بيارة صرف صحي قديمة كان قد أنشأها الأهالي، مؤكدا على سلامة جميع المرافق والعقارات بمحيط الهبوط.

وأضاف رئيس حي العجمي، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الشارع إلى طبيعته، حفاظا على سلامة المواطنين.

البنية التحتية المتهالكة وراء الانهيارات

وتشهد مدينة الإسكندرية، هبوطا أرضيا متكررا في كثير من المناطق حيث بسبب البنية التحتية المتهالكة أو انفجار مواسير المياه والصرف الصحي بسبب البناء المخالف يتسبب في إيذاء الشوارع وأحداث هبوط أرضي في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية.

كما يشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشكل دائم على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة التصدي لأي مواطن يتعدى على أي قطعة أرض للدولة، والعمل على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كل نفقات الإزالة.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة.