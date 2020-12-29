«الأوقاف» تصدر أول قرار بإغلاق مسجد بسبب كورونا: «النور» بالعباسية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور لمدة أسبوعين وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين به، لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ وزير الأوقاف قرر عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم الثلاثاء، غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، وخصم 10 أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل به اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي.

غلق المساجد

وأكدت الوزارة أنّها ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، متابعة: «أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنّ من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة».

التحقيق مع المفتش

وقرر وزير الأوقاف إحالة مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، لتقصيرهما في المتابعة، مع تفويض مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.