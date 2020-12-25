وفد سوداني برئاسة وزير الأوقاف يتفقد مشروعات التنمية بالعلمين الجديدة

رافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، الذي يزور مصر على رأس وفد سوداني، اليوم الجمعة، لتفقد بعض المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية علي أرض محافظة مطروح، من مشروعات تنموية وقومية كبرى.

وتفقد الوفد السوداني أعمال إنشاء مسجد المولى الجديد في العلمين الجديدة بمساحة 4200 م2 ويسع 3 آلاف مصلي، كما تفقد الوفد مسجد الماسة الواقع في المنطقة السياحية على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، ثم انتقل لزيارة أبراج العلمين الجديدة، المطلة على ساحل البحر المتوسط، بأجمل شواطىء العالم، وأشاد الوفد بما يتحقق على أرض مصر من مشروعات بناء وتنمية، وإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع.

وزار الوفد السوداني بعض المشروعات، منها جامعة العلمين الأهلية والمنطقة الترفيهية والبحيرات والكورنيش والمسمى السياحي.

وعلى هامش الزيارة، شارك وزير الأوقاف السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في افتتاح مسجد أولاد دغيم، بحضور نواب مطروح من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمد وشيوخ قبائل مطروح، وأهدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، درع المحافظة وكتاب الله لوزير الأوقاف السوداني، تكريما للوفد خلال زيارته محافظة مطروح، في عيدها القومي.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف السوداني، أن ما شاهده اليوم من إقامة مدينة العلمين الجديدة وإنشاء مساجد على طراز من العمارة المصرية يساهم في التنمية الشاملة على أرض الشقيقة مصر الكنانة، وأن مصر والسودان بينهما علاقات طيبة على مر التاريخ، كما يوجد تعاون بين وزارتي الأوقاف السودانية والأوقاف المصرية.