وزير الأوقاف ينعى المستشار لاشين إبراهيم

نعى دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف، في بيانه: ننعي ببالغ الحزن المستشار لاشين إبراهيم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه.

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

آلام في المعدة

وكان مصدر طبي مسؤول أكد لـ«الوطن»، أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دخل المستشفى منذ شهر كامل بعد شكوى من آلام في المعدة عن طريق تحويل من أحد أطباء الجهاز الهضمي وفي حالة صحية متدهورة، حيث تم نقله لغرفة العناية المركزة الخاص بالعزل بعد فشل الأطباء في استقرار حالته الصحية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها على أجهزة التنفس الصناعي.

رجلا وطنيا مخلصا

ونعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن المستشار لاشين إبراهيم، قائلة: «المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلا وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا في أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أي جهد في تقديم العون والمشورة».