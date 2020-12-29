أسعار المحارة ونصائح للتأكد من تنفيذها بشكل سليم.. شطب شقتك صح

يتطلب تشطيب شقة جديدة جهدا كبيرا، للوصول لأفضل النتائج وتجنب الوقوع في أخطاء يكون من الصعب تداركها فيما بعد، خاصة إذا كانت الشقة على الطوب الأحمر، ومن أهم مراحل التشطيب مرحلة المحارة التي يجب تنفيذها بشكل صحيح، وفي هذا الصدد يقدم مهندس الديكور مصطفى نوح لـ«الوطن»، عدد من النصائح يجب اتباعها في المحارة، على النحو التالي:

يقول مصطفى إنّ عامل المحارة ينفذ عمله على مرحلتين، الأولى قبل الكهربائي والسباك، ويتم أولا التأكد من نظافة الحائط ورش المياه ثم، تنفيذ «الطرطشة» وهي وضع المونة على الحائط ليكون السطح خشن، وكلما كان أخشن يكون أفضل للربط بين الحائط والمحارة أما «البؤج» فهي مستطيل أسمنتي يوضع كل 2 أو 3 أمتار تقريبا، وعلى ارتفاع 50 سم من الأرض والسقف لكي تكون نقط ارشادية في وضع المونة على الحائط، وبذلك تكون انتهت المرحلة الأولى، ويبدأ عمل الكهرباء والسباكة، ثم استكمال المرحلة الثانية من المحارة، موضحًا أنّه يتم تنفيذ البؤج أيضًا في المطبخ والحمام، في حال لصق السيراميك أو تركيب البورسلين.

وأضاف «نوح» أنّه بعد الانتهاء من أعمال الكهرباء والسباكة وتركيب مواسير التكييف، تبدأ المرحلة الثانية من المحارة بوضع سلك الشبك على علب الكهرباء وجميع التمديدات مثل مواسير الكهرباء التكييف لتجنب حدوث شرخ، وبعدها يملأ العامل الحائط بالمونه، موضحًا أنّ أفضل طرق تنفيذ المحارة هي «التأكيس والتربيع» بحيث تكون أبعاد الغرفة متكافئة في المساحة كاملة، ويترتب عليه تركيب السيراميك بشكل سليم.

نصائح يجب اتباعها للتأكد من تنفيذ المحارة بشكل سليم

ونصح مصطفى، المواطنين بالأخذ في الاعتبار العوامل التالية للتأكد من تنفيذ المحارة بشكل سليم، أولها أن تكون حائط الطرطشة خشن جدا، كما يجب أن تكون البؤج مضبوطة أفقيا ورأسيا ويتم معرفة ذلك باستخدام «القدة الألمونيوم» وميزان المياه ، وبعد الانتهاء من المحارة يجب أن يكون الاستلام بـ«القدة الألمونيوم» ويتم استخدامها رأسي وأفقي وعلى المائل وعليها ميزان المياه للتأكد من عدم وجود فراغ يتسبب في دخول ضوء بين القدة والحائط، كما يجب التأكد من عدم وجود تعريجات أو شروخ في الحائط، ومراجعة مقاسات الشبابيك والأبواب، وفي النهاية يجب مراجعة التطبيل على الحائط، من خلال الخبط بشكل عشوائي فإذا حدث صوت يعني أنّ هذا المكان فاصل، فيجب ألا يتم صدور صوت تطبيل للدلالة على تنفيذ المحارة بشكل سليم.

وشدد مهندس الديكور على ضرورة عدم وجود جبس للعمال عند تنفيذ المحارة، ويُفضل رش المياه على المحارة كل فترة لتزيد من صلابتها.

سعر متر المحارة

وقال مصطفى نوح إنّ سعر متر المحارة يبدأ من 15 لـ45 جنيهًا باختلاف العامل وطريقة تنفيذ المحارة.