شطب شقتك صح.. الفرق بين الشبابيك الألومنيوم والخشب والـUPVC

يحتار مالكو الشقق في اختيار الأنسب لهم عند تشطيب شقة جديدة، بين اختيار السيراميك ولون الدهانات والشبابيك والأبواب، تتكاثر الأسئلة هل السيراميك أنسب أم الباركيه، الألوان الفاتحة للبياض أفضل أم الداكنة، والشبابيك الخشب أنسب أم الألوميتال، وما هي الأبواب الأنسب للشقة أو للغرف أو للحمام، وتقدم «الوطن» الفرق بين الشبابيك الخشب والألوميتال من حيث العيوب والمميزات والأسعار، وفق مهندس الديكور مصطفى نوح، على النحو التالي:

مميزات وعيوب الشبابيك الخشب

تتعدد أنواع الشبابيك بين الخشب والألومنيوم وUPVC، وتتناسب الشبابيك الخشب مع العفش الكلاسيكي بينما لا تناسب المودرن، وتتميز بأنّها عازل جيد للإضاءة، وأبرز عيوبها صعوبة تنظيفها، وحاجتها للصيانة، إذ تتمدد وتنكمش مع تغير الفصول، وتحتاج للدهان كل فترة لتأثرها بالعوامل الجوية.

ويتراوح سعر متر الشبابيك بين 1100 و1200 جنيه شاملة الشيش والخشب والسلك.

مميزات وعيوب الشبابيك الألومنيوم

يقول مهندس الديكور مصطفى نوح، إنّ شكل الشبابيك الألومنيوم أفضل من الخشب، وهو سهل الاستخدام، وأبرز مميزاته أنّه لا يحتاج لصيانة مثل الشبابيك الخشب، ويناسب كل المقاسات، وعازل للصوت والحرارة، وأبرز عيوبه أنه قد يتسبب في دخول الأمطار للشقة في الشتاء، ولا يعزل الضوء بشكل كافٍ.

ويتراوح سعر المتر بين 1000 و1050 جنيها.

مميزات وعيوب الشبابيك الـUPVC

تشمل الشبابيك الـ UPVC أنواع كثيرة، ويتسم الـUPVC بأنّه عازل للصوت والحرارة بشكل جيد جدًا، وأبرز عيوبه أنّ الألوان المتاحة منه في مصر الأبيض والأوف وايت فقط، ويمكن طلب ألوان أخرى من الخارج ما يتطلب تكلفة أكبر.

ويتراوح سعر المتر بين 1100 و1500 جنيه.

وأضاف نوح، في حديثه، لـ«الوطن»، أنّه في بعض الحالات يمكن تركيب شيش خشب من الخارج وألومنيوم من الداخل، للجمع بين مميزات كل منهما في آن واحد.