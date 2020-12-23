جهز شقتك صح.. نصائح مهندس ديكور لتغيير مساحات الشقة

يعد اختيار شراء شقة على الطوب الأحمر أو «على المحارة» الأمثل لعدد كبير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، ويتطلب تشطيب الشقة على الطوب الأحمر عددا من الخطوات يجب اتباعها حتى لا تقع أخطاء في التشطيب يصعب تداركها فيما بعد، وقدم مصطفى نوح، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للمواطنين عند تشطيب الشقة على الطوب الأحمر كما يلي:

رسم الشقة

يقول «مصطفى» إنه من الأفضل أخذ رأي مهندس ديكور عند رسم الشقة على الطوب الأحمر، وتوضيح الرغبة في تصغير غرفة أو تكبير أخرى أو هدم غرفة لتوسيع المساحة، ففي بعض الحالات يمكن أن تكون شقة بها عدد من الغرف مساحتها صغيرة ويفضل العميل هدم غرفة وجعل عدد الغرف أقل لتوسيع المساحة.

اختيار أنواع ومقاسات الطوب

بعد الاستقرار على رسم الشقة، يتم هدم الحوائط غير المرغوب فيها، ثم شراء الطوب، وهو نوعان الأحمر والأسمنتي، وفيما يخص الطوب الأحمر يفضل شراء مقاس 25*12*6، فهو الأفضل رغم ارتفاع سعره مقارنة بالطوب المقاسات الأخرى.

أماكن استخدام الطوب الأسمنتي

وأضاف «نوح»، أنه يتم استخدام الطوب الأسمنتي في الأماكن المعرضة للرطوبة بشكل أكبر مثل الحمام والمطبخ، وحول فتحات الأبواب والشبابيك، وأول 3 صفوف في أي حائط لأنه أمتن من الطوب الأحمر، وصف أو 2 من الطوب وسط الحائط، بالإضافة لآخر صف في الحائط لتعصيب الحائط.

طريقة التنفيذ

يتم شراء الطوب حسب طول وعرض الحوائط المراد بنائها مع الأخذ في الاعتبار اللحامات ويتم شراء الطوب بكمية أزيد من المطلوب للوضع في الاعتبار تعرض بعضها للكسر، ويتعامل البنا بخيط رأسي وأفقي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون «المداميك» المقصود بها صفوف الطوب مضبوطة، وبعدها يتم تحديد مقاسات الشبابيك والأبواب ووضع عتب خرسانة بمقياس الشباك وزيادة 15 سم من كل جانب.

تعليمات الاستلام

وشدد مهندس الديكور مصطفى نوح، على ضرورة أن يتأكد العميل من استلام الطوب بشكل سليم فلا تكون اللحامات فوق بعضها لأن ذلك يجعل الحوائط ضعيفة وتتسبب في حدوث شروخ، لكن يجب أن تكون الحوائط متشابكة وتترابط مع بعضها البعض ومع الحوائط القديمة والأعمدة إذا وجدت بالشقة، وكذلك التأكد من «تشحيط الحائط» وهو وضع قطعة خشب أعلى الحائط.