وفاة مريض كورونا بعد ساعات من استغاثته للعزل بإحدى مستشفيات الشرقية

توفى مواطن، اليوم، بعد ساعات من استغاثته إثر فشله في دخول مستشفى عزل بالمحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه تردد على عدة مستشفيات دون جدوى.

وكتب المواطن "محمد ماهر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعني إيه مفيش ولا مستشفى خاصة تقبل الحالة طيب أروح فين وأجي منين".

و أضاف: "عشان مواطن بدون تأمين علاجي ولا صحي، أروح الجامعة يرفضوني أروح صيدناوي يرفضوني، رغم تأكيدات الأشعة المقطعيه ووجود خطاب من أستا دكتور للجامعة و لا حياة لمن ينادي" .

وعقب ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بوفاة المواطن متأثرا بإصابته بالفيروس.

من جانبه، أكد الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، أن المريض محمد ماهر، 39 عامًا، من الزقازيق احتجز أمس بمستشفى عزل صيدناوي بناءا على تحويل من طبيب الصدر ، وتوفي في اليوم التالي نتيجة إصابته بالكورونا وفشل كلوي حاد.

وأضاف أنه وصل إلى المستشفى في حالة متأخرة وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة له إلا أنه توفي متأثرا بإصابته .

وناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتقليل من التجمعات كما شدد على توفير كل المستلزمات والأدوية في المستشفيات والتعامل مع أي إصابات مباشرة.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية أعلنت عن تخصيص 5 مستشفيات لعزل مرضى كورونا وهي الأحرار التعليمي وحميات الزقازيق وصدر الزقازيق و طوارئ فاقوس ومستشفى أبو حماد المركزي.

وتشهد المحافظة حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد شملت التفتيش على المقاهي والمحلات وقاعات الأفراح لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. كما تم شن حملات على المواقف السيارات والطرق لضبط السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتحرير المخالفات لهم وفرض غرامات مالية عليهم طبقا لقرار محافظ الشرقية.