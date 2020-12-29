حملت منه سفاحا.. المؤبد لأب اغتصب ابنته عدة مرات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لعامل اغتصب ابنته وحملت منه سفاحا، صدر الحكم في جلسة اليوم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية لعام 2020 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا لمركز شرطة منشأة أبو عمرو باتهام عامل في العقد الرابع من العمر باغتصاب ابنته "طفلة" 16 عاما وتعاني من أحد الأمراض المزمنة.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتهم اعتدى على ابنته مستغلا تواجدهما بمفردهما في المنزل حيث وضع لها مادة مخدرة في "عصير" وقام باغتصابها وكرر ارتكاب جريمته عدة مرات في أوقات مختلفة مهددا إياها إذا أقدمت على إخبار أي شخص بجريمته.

كما تبين أن اعتداء الأب على ابنته أسفر عن حملها "سفاحا" وهو الأمر الذي دفع أحد أقاربهم للإبلاغ عن الواقعة، تم ضبط الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق نفسه، قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة عامل متهم باغتصاب ابنة شقيقته إلى جلسة 30 مارس القادم، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث الواقعة لعام 2020 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا باتهام عامل بأخد مصانع العاشر في العقد الرابع من العمر بالاعتداء على ابنة شقيقته واغتصابها "طفلة" 16 عاما وذلك أثناء تواجدها بمنزله لزيارته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالته معانا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.