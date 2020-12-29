إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مواطن للمفتي في الشرقية

قضت جنايات الزقازيق بإحالة أوراق 4 متهمين بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 23 فبراير للنطق بالحكم.

صدر الحكم في جلسة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن ضوى ومدحت سالم محمد وسكرتارية نبيل شكري.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغًا لمركز شرطة فاقوس بقيام أشخاص مجهولي الهوية باعتراض طريق "م. ف. ع" أثناء استقلاله دراجة بخارية بطريق عام بدائرة المركز وقاموا بتهديده مستخدمين أسلحة بيضاء وسلاح ناري للاستيلاء على دراجته البخارية وأثناء محاولته مقاومتهم اعتدوا عليه وإصابوه بطلق ناري ما أدى لوفاته.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الواقعة كل من "ح. م" و "ث. ن" و"ا. ع "و" ع.ا " جمعيهن مقيمين بدائرة مركز فاقوس. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهم إلى النائبة التي إحالتهم إلى محكمة الجنايات واصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق نفسه قررت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة عامل بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة هيروين والحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 500 جنبه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط "ا. م" عامل مقيم بصان الحجر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بهدف الانتحار وسلاح ناري عباره عن سلاح غير مششخن "خرطوش؛".

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم معانا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.