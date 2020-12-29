بدأ مشواره كممثل.. 9 محطات في حياة المخرج السوري الراحل حاتم علي

سيطرت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي بشكل مفاجئ، في أحد فنادق الكبرى بالزمالك.

- بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986.

- هو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.

- بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل «دائرة النار» عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

- قدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ«تحت الأرض» الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، حيث يعتبر حاتم علي أول المخرجين الذين وضعوه علي طريق الشهرة .

- أشرف على إنتاج مسلسلات للتلفزيون عبر تأسسيه شركة صورة للإنتاج الفني و منها «مطلوب رجال» 2010، و«المنتقم» 2012.

- متزوج من الكاتبة دلع الرحبي ولديهم ولدان «عمرو وغزل»

- أخرج عدد من المسلسلات الهامة منها مسلسل «حجر جهنم» بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و«كأنه إمبارح» بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً «أهو دا اللى صار» بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.

- قدم العديد من المسلسلات كمخرج و هي تعتبر علامات في تاريخ التلفزيون السوري والعربي عموماً منها: «فارس في المدينة، مرايا ، الفصول الأربعة، الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي ، الثلاثية الأندلسية، التغريبة الفلسطينية»، وعدد من الأعمال الفنية الهامة.

- أعلن حاتم علي نهاية العام الماضي عن بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، وكان من المقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن مشروع المسلسل توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.