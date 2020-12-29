مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بـ«الأوقاف»

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالأوقاف، موضحة أنّ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد صرف مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى لدعم علاج مصابي فيروس كورونا من العاملين بالأوقاف، الذين يعالجون بمستشفى الدعاة، بينها 500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، وجرى صرفها بالفعل.

مستشفى الدعاة

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ ذلك يأتي إضافة إلى 300 ألف جنيه من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة جرى صرفها بالفعل، فضلا عن اعتماد 200 ألف جنيه إضافية تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف، واختتمت الوزارة بالدعاء لمصر، قائلة: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».

غلق مسجد النور

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور لمدة أسبوعين وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين به، لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.