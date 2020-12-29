وفقا لـ3 مراحل.. هكذا يتم تحديد نسب جرعات لقاح كورونا للأشخاص

5 جرعات عن طريق الخطأ من لقاح فيروس كورونا تلقاها تلقى 8 عاملين في دور رعاية بألمانيا، بعد حقن كل منهم بالجرعات الخمس في وقت واحد، حسب ما أفاد ستيفان كيرث، مدير المنطقة التي تقع فيها المنشأة.

وقال كيرث، إنّه جرى إبلاغ الموظفين على الفور بالخطأ، دون أن يعانوا آثارا مرضية خطيرة حتى الآن، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، ونقل 4 منهم إلى المستشفى ليخضعوا للملاحظة الطبية بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا عليهم، بينما جرى إرسال الآخرين إلى منازلهم.

وقبل إطلاق حملات التلقيح في العديد من الدول الأوروبية في نهاية الأسبوع، ذكرت شركة بايونتيك الألمانية أنّ جرعات أكبر من المعتاد تم حقنها خلال التجارب دون آثار جانبية خطيرة على المتطوعين بشأن لقاح فيروس كورونا.

هل تختلف جرعات اللقاح بين الأشخاص؟

المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات في دول العالم كافة، يتم خلالها تحديد درجة الأمان أو المأمونية للقاح على عدد من المتطوعين، لا يتجاوز العشرات لقياس جرعات أو تركيزات مختلفة من اللقاح للوصول إلى الدرجة الأمثل من التركيبات، لاختبار الآثار الجانبية التي يتنوع تصنيفها من بسيطة ومتوسطة وشديدة، بحسب قول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.

أما المرحلة الثانية من التجارب تتم على عدد أكبر من المتطوعين لتحديد درجة المأمونية والفاعلية بناء على ما ظهر من نتائج في المرحلة الأولى، وبحسب تصريحات عز العرب، لـ«الوطن»، فالجرعات يتم استخدامها في المرحلة الثانية بناء على ما ظهر من نتائج على المتطوعين في المرحلة الأولى.

عزالعرب: تحديد الجرعات من خلال نتائج المرحلة الأولى ويتم استخدامها في المرحلة الثانية ثم الثالثة

وتابع المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، المرحلة الثالثة للتجارب السريرية تطبق على الآلاف من الأشخاص، ما يعني أنّ تحديد الجرعات يتم من خلال نتائج المرحلة الأولى ويتم استخدامه في المرحلة الثانية ثم الثالثة بناء على ما ظهر في المرحلة الأولى.

وعن الفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من اللقاح، أشار عز العرب، إلى أنّ الفترة محددة وثابتة في جميع اللقاحات، وهي 21 يوم فاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من ذات اللقاح.