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نواب سيناء ينهون إجراءات العضوية الجديدة بـ«النواب»

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محمد يوسف
03:09 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
جانب من استخراج الكارنيهات

جانب من استخراج الكارنيهات

انتهى نواب سيناء من إجراءات العضوية الجديدة واستلام الحقيبة البرلمانية وكارنيه العضوية بمقر مجلس النواب.

وأكد حميد سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، أنّ مشروعات التنمية بالمحافظة في مقدمة أولوياتهم، موضحا أنّ الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء عن طريق مشروعات الطرق والإسكان، وتقنين حالات وضع اليد.

وقال عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، إنّ المشروعات التنموية بالمحافظة تخدم السياحة والدولة نجحت في مواجهة الإرهاب بنسبة 100%، موضحا أنّ الاستقرار الأمني يساعد على التنمية ويدعم قطاع السياحة أيضا.

كورونا أثرت على السياحة

وأوضح أنّه لا شك أنّ كورونا أثر على حركة السياحة إلى حد ما، والمرحلة الأخيرة شهدت سياحة إنجليزية بمحافظة جنوب سيناء بعد عودة رحلات الطيران خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.

وقال سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إنّ القيادة السياسية تعطي أولوية كبيرة للتعمير في سيناء، وكذلك حل المشكلات التي تواجه المواطن، مضيفا: «شهدنا طفرة في الطرق والمشروعات القومية، ما ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة بالمحافظة».

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