نواب سيناء ينهون إجراءات العضوية الجديدة بـ«النواب»
كتب:
محمد يوسف
03:09 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
جانب من استخراج الكارنيهات
انتهى نواب سيناء من إجراءات العضوية الجديدة واستلام الحقيبة البرلمانية وكارنيه العضوية بمقر مجلس النواب.
وأكد حميد سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، أنّ مشروعات التنمية بالمحافظة في مقدمة أولوياتهم، موضحا أنّ الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء عن طريق مشروعات الطرق والإسكان، وتقنين حالات وضع اليد.
وقال عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، إنّ المشروعات التنموية بالمحافظة تخدم السياحة والدولة نجحت في مواجهة الإرهاب بنسبة 100%، موضحا أنّ الاستقرار الأمني يساعد على التنمية ويدعم قطاع السياحة أيضا.
كورونا أثرت على السياحة
وأوضح أنّه لا شك أنّ كورونا أثر على حركة السياحة إلى حد ما، والمرحلة الأخيرة شهدت سياحة إنجليزية بمحافظة جنوب سيناء بعد عودة رحلات الطيران خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.
وقال سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إنّ القيادة السياسية تعطي أولوية كبيرة للتعمير في سيناء، وكذلك حل المشكلات التي تواجه المواطن، مضيفا: «شهدنا طفرة في الطرق والمشروعات القومية، ما ينعكس بالإيجاب على قطاع السياحة بالمحافظة».