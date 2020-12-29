220 جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم.. 5 نواب يدعمون منشآت طبية بقنا

تبرع 5 نواب بقنا ب 220 جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم لـ3 مستشفيات و7 وحدات صحية بمركز قنا، حرصا منهم علي مواكبة التطوير المستمر بمنظومة الصحة بمحافظة بقيادة اللواء أشرف الداودى محافظ الإقليم والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

وقال النائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، إن مبادرة دعم منظومة الصحة بمراكز المحافظة يقودها 5 نواب من خلال حزب مستقبل وطن ، لدعم قطاع حيوى مثل الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن .

كان المهندس أشرف رشاد ومحمد الجبلاوى ومصطفي محمود أعضاء مجلس النواب وأحمد عبدالماجد ومحمد كمال موسي أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا اليوم عن تبرعهم ب 220 جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وجاء توزيعها كالتالي ، 50 جهاز لمستشفي قنا العام و50 جهاز لمستشفي الصدر بالإضافة إلي 50 جهاز آخرين لمستشفي حميات قنا ، تم تزويد 7 وحدات صحية بمركز قنا ب70 جهاز. بمعدل 10 أجهزة لكل وحدة صحية .

ووجه النائب أشرف رشاد ، الشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، علي المجهود المبذول خلال العام الماضي من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيب المنشٱت إبان جائحه كورونا .

وفي سياق ذاته قال وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، إن المديرية أعادت تخصيص المستشفيات للفرز والعزل مرة أخرى بتعليمات من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المديرية استعدت بشكل كامل لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطني قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات الاطباء بتلك المستشفيات، موضحا إلى أن الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن وغير مقلق.

الذي حددته وزارة الصحة.