صحة قنا: ممرات آمنة لمرضى كورونا في مستشفيات العزل

واصل فريق إدارة الأزمات بمديرية الصحة في محافظة قنا، متابعة مستشفيات الفرز والعزل بقنا، للوقوف على المستجدات والعقبات التي تواجهها، ووضع ممرات آمنة لمرضى كورونا في مستشفيات العزل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل الوزارة، إن المستشفى 140 سرير وأكثر من 25 سرير عناية مركزة، وأن المتابعين اطمئنوا علي توصيل تانك الأكسجين وشبكة الغازات بالمستشفى.

كما تم تفقد مستشفي فرشوط المركزي للعزل وتم وضع خطة تطوير قسم العزل وزيادة عدد الأسرة به ليصبح 32 سريرا، وتم وضع خطة للممر الآمن لمرضى كورونا للدخول والخروج للمستشفى، والمرور على قسم الحضانات بالمستشفى والذي يعمل بقوة 19 حضانة وتأكد الفريق من تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضي كورونا.