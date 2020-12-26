«بيطرية قنا»: نزوح قطيع من السلعوة إلى المدينة شائعات لا صحة لها

أكدت مديرية الطب البيطري بقنا، عدم صحة ما أشيع مؤخرا عن نزوح قطيع من السلعوة إلى مدينه قنا، مشيرة في بيان لها، إلى أن كلب بري عقر عددا من الأشخاص بمنطقة الزبيدي.

وعلى الفور، تشكلت لجنة من قوات الحماية المدنية ببندر قنا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وقضي على هذا الكلب بمساعدة الأهالي في منطقة النحال.

وأوضحت المديرية، أنه بعد توقيع الكشف الطبي عليه، والتخلص من الجثة بالطريقة الصحية، نطمئن المواطنين أنه لا صحة لما ينشر من أخبار كاذبة عن وجود قطعان من السلعوة، ولا وجود لهذا الحيوان على أرض الواقع.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة قنا، إن الحيوان الذي هاجم الأطفال والمواطنين في منطقة الزبيدي والحصواية «مسعور»، وشديد الشراسة، وأن الفيديوهات تؤكد ذلك، ولكنها لم تؤكد إن كان سلعوة أو كلب ضال.

ونوه «يوسف» إلى أنه قاد حملة بنفسه رافقته سيارة شرطة من قسم قنا، وفحصنا وبحثنا على هذا الحيوان في منطقة الزبيدي والحصواية، ومقابر سيدي عبدالرحيم القنائي لساعات طويلة، ولم نجدها.

وكشف الدكتور إبراهيم يوسف، أن المديرية تلقت بلاغا من نجدة قنا، بهجوم حيوان شرس وغريب على الأطفال، وعقر عددا منهم في منطقتي الحصواية والزبيدي، ما دفعها للخروج فورا للبحث والتقصي في وقتها.

وعن قتل هذا الحيوان الشرس الذين أطلقوا عليه «سلعوة» في منطقة النحال، فجر الخميس الماضي، على يد مجموعة من المواطنين، فهو كلب بري.

وشنت وحدة مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة في مدينة قنا، تمكنت من قتل عددا من الكلاب الضالة، خاصة في منطقة القاعة الزجاجية على كورنيش النيل وناخبة المحافظة، بعد إلقاء الطعوم القاتلة للكلاب الصالة.