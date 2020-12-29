علقة ساخنة لمتحرش بفتاة جامعية في المنصورة

لقن أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عامل، علقة ساخنة بعد ضبطه يتحرش بفتاة جامعية أثناء سيرها في الشارع، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

تلقى اللواء وأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من «ميرنا. م. م»، 26 عامًا، طالبة بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، مقيمة بشارع أحمد ماهر، دائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال سيرها بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان المنصورة.

انتقل ضباط قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة وبالفحص ولقاء المُبلغة اتهمت المدعو «أحمد.أ.ج»، 48 عامًا، عامل، ومقيم بعزبة حنفي دائرة مركز السنبلاوين، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال سيرها بالشارع، وعندما صرخت واستغاثت بالمارة تمكنوا من الإمساك به وأوسعوه ضربًا، واحتجزوه حتى حضور الشرطة.

ألقى ضباط الشرطة القبض على المتهم بعد تخليصه من يد الأهالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضرًا وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.