قبل 105 أيام من انطلاقه.. تفاصيل تحذير رامز جلال من مقالب رمضان

على الرغم من أن شهر رمضان المبارك يتبقى لحلوله نحو 105 يوما، إلا أن التحذيرات والتنبيهات قد بدأت مبكرا من بعض الجهات الإعلامية لـ رامز جلال لعدم ارتكاب مخالفات في برنامج المقالب الذي يقدمه على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان، لاسيما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، فالمجلس يختص بالوسيلة والمحتوى، بينما تختص النقابة بالعنصر البشري كمقدم البرنامج والمعد والمخرج.

الأعلى للإعلام يحذر بلائحة الجزاءات

وقد بدأت مرحلة التحذير بما صرح به الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ «الوطن» من أنه لا يجوز «التسلية بالسخرية»، داعيا الفنانين بالابتعاد عن برامج التسلية أو المقالب التي تحط من قدر الفنان في المجتمع، كما شدد على أن المجلس سينظر في ما أتاح له القانون من سلطات وصلاحيات، بالإضافة إلى لائحة الجزاءات، لمواجهة ما قد ترتكبه برامج المقالب من مخالفات.

وكان برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي تم بثه في شهر رمضان الماضي، قد أثار جدلا كبيرا، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حينها، بيانا أكد فيه أن القناة لا تخضع لسلطات المجلس وطالبها بضرورة تقنين أوضاعها في أسرع وقت طبقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي صدرت في 16 فبراير 2020، لكن في الوقت ذاته رصدت لجان الرصد بالمجلس عشرات المخالفات ضد البرنامج تتعلق بالسخرية والتهكم والإيحاءات الجنسية والعنف.

«الإعلاميين» تهدد بإبلاغ النيابة

أما نقابة الإعلاميين، فقد قال نقيبها الدكتور طارق سعدة، إن رامز جلال لم يتقدم للنقابة بطلب لتقنين أوضاعه حتى الآن، محذرا إياه من أنه إذا خرج ببرنامجه شهر رمضان المقبل دون تقنين وضعه في النقابة طبقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده تصل لحد تحرير محاضر وإبلاغ النيابة ضده لاتهامه بانتحال صفة إعلامي.

وكانت النقابة قد أكدت أن برنامج رامز مجنون رسمي، الذي تم بثه في رمضان الماضي، خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وحرض على العنف، وأصدرت النقابة قرارا بمنع ظهور رامز جلال لحين توفيق أوضاعه وأخطرت قناة MBC مصر بذلك.