نقابة الإعلاميين تشكل لجنة للإبلاغ عن مصابي كورونا.. والعلاج مجانا

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ نقابة الإعلاميين شكّلت لجنة لإدارة أزمة كورونا تضم 19 من أعضاء النقابة، مضيفا: «لنا ممثل في كل إذاعة وكل قناة على مستوى الجمهورية، سواء رسمية أو خاصة، للإبلاغ عن الحالات وكيفية التعامل معاها، واللجنة تضم إعلاميين من محافظات الجمهورية كافة، فلدينا أعضاء في سيناء وحلايب وشلاتين ومطروح وأسوان وغيرها، منذ مارس الماضي، واللجنة مستمرة في أداء دورها دون توقف».

سعدة: 6 زملاء أجروا مسحات

وأكد سعدة، لـ«الوطن»، أنّه حال إصابة أي زميل، فالنقابة متعاقدة مع كبرى الشركات في مجال المسحات، وبالفعل جرى إرسال بعض الزملاء المصابين لهذه الشركات، وأجرى نحو 6 زملاء من أعضاء النقابة مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتابع نقيب الإعلاميين: «في حالة ثبوت الإصابة بكورونا عبر نتيجة المسحة، يتم صرف البروتوكول العلاجي المنصوص عليه من وزارة الصحة، ومتابعة الزملاء لحظة بلحظة، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم، وموضوع كورونا نتعامل معه بخطوات رسمية، كما تعاقدت النقابة مع كبرى معامل التحاليل».

نقيب الإعلاميين: خدمات علاجية جديدة

وأكد أنّ الخدمات تقدمها النقابة بشكل مجاني: «مبناخدش جنيه كاشتراك بمشروع العلاج للعضو أو الحاصل على تصريح، وكل شخص عضو في النقابة هيروح مع حد قريبه مكان العلاج هيتعامل معاملة العضو، حسب اتفاقنا مع بعض الجهات العلاجية، وهيتم التعاقد على العمليات التكمليية زي تجميل الأسنان والليزك، والموضوع مش هيقف عند النواحي العلاجية بس».

وكان عدد من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الفترة الماضية، بينهم وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى ورامي رضوان.