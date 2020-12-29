توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد البرودة على القاهرة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة من الأربعاء الموافق 30 ديسمبر حتى الجمعة الموافق 1 يناير 2021، إذ متوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن يكون طقس الخميس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

أما الجمعة الموافق أول أيام العام الميلادي الجديد متوقع أن يكون معتدلا نهارا باردا ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 1 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.