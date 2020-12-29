حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30-12-2020

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 11

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 17

أبورماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدرية 24 18