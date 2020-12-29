«الشيوخ» يكرم النائب حسانين توفيق لحصوله على شخصية العام بأفريقيا

كرمت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، النائب، حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وذلك وفقا للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA التي تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى القارة الأفريقية، وهي مؤسسة دولية تم إنشاؤها منذ 6 اعوام، وكانت مصر من أول المؤسسين لها حيث تتبنى التحول الرقمي على مستوى أفريقيا سواء على مستوى المؤسسات او التحول الرقمي.

وقال النائب حسانين توفيق، عقب التكريم، في تصريحات صحفية، إنه اول مصري يفوز بهذه الجائزة، وهي إضافة ليس لي فقط، ولكن لبلدي أيضا، مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أحد أهم أدوات التواصل بين مصر ودول أفريقيا.

التحول الرقمي هام لأفريقيا

وأشار إلى أهمية التحول الرقمي، وهي قضية تحظى باهتمام رئيس الجمهورية، موضحا أن الشأن الأفريقي على مستوى الدولة والقيادة السياسية مهم جدا، ومصر دولة رائدة في كل المجالات وحصل تطور كبير وملموس، وهناك دول أوربية مهمة تهتم بمصر من أجل الشأن الأفريقي، وأي تحرك أوروبي يبدأ في أفريقيا يكون من مصر وهو شأن استيراتيجي مهم في العلاقات بين الدول، سواء ساسيا أو العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وأكد حسانين توفيق، أن تكنولوجيا المعلومات كانت إحدى بوابة دخول إسرائيل في علاقاتها مع إثيوبيا، خاصة وأن سد النهضة يُدار بتكنولوحيا ويحتاج التشغيل لتكنولوحيا متطورة، ولذلك التحرك المصري في هذا المجال ضرورة بما يتناسيب مع مكانة مصر.

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم أيضا ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا بالقاهرة، وأكد رئيس الشيوخ على ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا على أمله في أن تشهد مزيدا من التطور المرحلة القادمة على كافة الأصعدة خاصة البرلمانية.

ومن جانبه، توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمنيته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية، لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل، وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين، لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية تم على أثرها تشكيل برلمان جديد عقد أول جلساته في الأسبوع الماضي.

وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإهداء درع المجلس للسفير الجورجي، الذي أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريما له، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.