رئيس جامعة سوهاج: نفتتح مركز غسيل كلوي للأطفال والكبار قريبا

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن ملف التحول الرقمي مهم جدا، وتهتم الجامعة به شكل كبير جدا، واستطاعت الجامعة، عمل منصة خاصة للتواصل مع الطلاب من خلال قواعد البيانات المتاحة لدة الجامعة، بالإضافة للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس أيضا، وهو الأمر الذي أفاد التعليم كثيرا في الوقت الحالي، حيث يتم بث المحاضرات على المنصات الرقمية، بعد توقف المحاضرات النظرية بالجامعة، مشيرا إلى افتتاح مركز جديد لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال والكبار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحور الثاني الذي تعمل عليه الجامعة فيما يخص المستشفيات الجامعية هو إنشاء مستشفيات جديدة للتوسع في إنشاء خدمات طبية بشكل أفضل لأهالي سوهاج.

مخطط كبير لتحويل الجامعات لجامعات ذكية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال حديثه مع أحمد الأفيوني، مراسل قناة إكسترا نيوز أنه يوجد مخطط كبير لدى وزارة التعليم العالي لتحويل الجامعات لجامعات ذكية، بحيث يكون كل شئ مميكن داخل الجامعة، موضحا أنه يتم حاليا تهيئة البنية التحتية، وصرف أكثر من 14 مليون جنيه، وتم التعاقد مع إحدى الجهات من أجل تطوير البنية المعلوماتية للجامعة، وهو ماسيحدث خلال فترة وجيزة، وسيكون لدى الجامعة إمكانيات كبيرة للقدرة على مواكبة مايتم في التحول الرقمي على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى البنية التحتية لـ(data center) الخاص بالجامعة، الذي تم تحديثه وتزويد سرعته من 50 ميجا لـ200 ميجا من أجل مواكبة التطور الذي يحدث بميكنة المعلومات والتحول الرقمي.

افتتاح مركز لجراحة قلب الأطفال

وشرح رئيس جامعة سوهاج أن المستشفيات الجامعية في جامعة سوهاج تم العمل عليها على مستويين أولها خاص بتطوير المستشفى الجامعي القديم الذي كان مستشفى قديم، وخصوصا أنه منشأ منذ عام 1992، وكان يحتاج لتطوير والتحديث، وتم العمل على هذا الفترة الماضية بشكل جيد، وتم تطوير استقبال وطوارئ المستشفى وإنشاء مركز لعلاج القلب والصدر، والأسبوع الماضي تم افتتاح مركز لجراحة قلب الأطفال.

مستشفى جديد بسوهاج يستوعب 3000 سرير

وكشف رئيس جامعة سوهاج، عن تجهيز مستشفى جديد بمدينة سوهاج الجديدة يستوعب 3000 سرير، وهو مخصص لمستشفى طوارئ من أجل الحالات التي المصابة بكورونا بمحافظة سوهاج، وتم التوسع في خدمات الطوارئ والعناية المركزة، وهو ما سيتم افتتاحه قريبا، وبدأنا في التجهيز له، بالإضافة لرصد 50 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي لشراء أدوات طبية بالإضافة لـ70 مليون جنيه أدوات طبية جار توريدها حاليا، مشيرا لتشييد مستشفى جديد للجراحات التخصصية، منذ عام، بتكلفة 130 مليون جنيه بها 300 سرير أيضا داخل المستشفى الجامعي القديم ويخصص للجراحات التخصصية مثل زرع الكلى وزرع الكبد والأوعية الدموية وسيكون إضافة كبيرة جدا لأهالي الصعيد.