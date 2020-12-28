القبض تاجر عملة في سوهاج: والده بيساعده من الخليج

أكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تورط عامل يعمل بإحدى الدول العربية، ونجله، مقيمان بمحافظة سوهاج، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لنجله بموجب حوالات بنكية ليستلمها ويستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وحسب التحريات، فإن المتهمين يوصلان الأموال لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.